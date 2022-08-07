В Калужской области за неделю родились 66 детей

В Калужской области с 1 по 6 августа на свет появились 66 малышей — 32 девочки и 34 мальчика. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщает газета «Весть» со ссылкой на управление ЗАГС.

Как отмечается в материале, несколькими новорожденным родители дали редкие имена — Елисей, Николь, Алевтина, Мирон, Евангелина и Агния.

Вес самого крупного мальчика составил 4,82 кг. Девочки — 4,73 кг.

Также за неделю в регионе поженились 100 пар. Всего с начала года их число составило 1567. За этот же период в области родились 2402 ребенка.