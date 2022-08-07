Шесть человек погибли после столкновения автобуса с коровой в Мексике

В Мексике микроавтобус с туристами столкнулся с коровой, в результате чего погибли шесть человек. Об этом 7 августа сообщил телеканал Televisa.

Еще десять получили травмы. Всего в салоне транспортного средства находились 20 человек.

Автобус следовал в порт Веракрус в одноименном штате на юге страны. Автомобиль столкнулся с коровой, из-за чего он потерял управление и перевернулся. На место происшествие выехали сотрудники экстренных служб.

7 июня двое взрослых и три ребенка пострадали в ДТП с коровой в Ставропольском крае. По данным ГИБДД, автомобиль «Лада Приора» превысил в ночное время безопасную скорость и не выполнил маневр, когда на дороге появилось животное.