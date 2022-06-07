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Пять человек пострадали в ДТП с коровой в Ставропольском крае

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Двое взрослых и три ребенка пострадали в результате ДТП с коровой, вышедшей на дорогу в Ставропольском крае. По факту аварии проводится проверка.

По данным ГИБДД, водитель автомобиля «Лада Приора» в вечернее время следовал по автодороге Журавское – Благодарный – Кучерла – Красный Маныч. 30-летний мужчина превысил безопасную скорость и не успел выполнить маневр, когда на дороге появилась корова. В результате наезда на животное машина съехала с дороги и опрокинулась.

Водитель, его 27-летняя супруга, полуторагодовалая и шестилетняя девочки, а также семилетний мальчик доставлены в больницу. Известно, что мужчина получил перелом основания черепа, у женщины диагностировали перелом позвоночника. Об этом пишет NewsTracker.

Все пострадавшие были пристегнуты ремнями безопасности, младшая девочка находилась в удерживающем устройстве. За последнее время водитель восемь раз привлекался к ответственности за нарушения.

В Липецке легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. В результате аварии пострадали два человека.

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