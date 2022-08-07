Врач-педиатр рассказала о правилах безопасности при жаркой погоде

Жаркая погода — это серьезное испытание для детского организма, рассказала в воскресенье, 7 августа, врач-педиатр Центра общественного здоровья Ульяновской области Елена Денисова.

Специалист рассказала о правилах безопасности в жару. Так, по ее словам, дома необходимо поддерживать прохладу. Комнатная температура не должна быть выше 26 градусов днем и 24 — ночью. Это важно, если в доме есть младенцы или люди старше 60 лет. Также жилье следует проветривать утром, вечером и ночью. Чтобы охладить воздух — можно развесить мокрые полотенца. Это также поможет повысить влажность воздуха. При включении кондиционера не стоит отдавать предпочтение слишком холодному режиму. Оптимальная температура — 22–24 градуса.

В доме в жару также нужно чаще проводить влажную уборку. Ночью — использовать легкое постельное белье и простыни, чаще принимать прохладный душ или ванну.

«Можно также делать холодные компрессы или обертывания, обтирайте тело влажным полотенцем или губкой, принимайте прохладные ножные ванны и т.д. На прогулку можно брать с собой пульверизатор», — отметила врач, чьи слова приводит ulpravda.ru.

Денисова посоветовала одевать детей в натуральные ткани. Одежда при этом должна быть светлой и просторной, а обувь открытой и удобной.

«Также лучше временно отказаться от одноразовых подгузников. Если это невозможно, необходима частая замена подгузников», — сказала она.

Также детскому организму в жару нужно больше жидкости и меньше пищи.

«Грудничков необходимо как можно чаще прикладывать к груди (до 15 раз в день) — из-за жары малыши едят понемногу. Более старшим детям и взрослым рекомендуется питаться часто и небольшими порциями. Пища должна быть легкой (рыба, холодные супы, овощи и фрукты). Мучные и кондитерские изделия, употребляемые за чаепитием, лучше заменить на сухофрукты и ягоды. Любителям кофе можно перейти на освежающие морсы и компоты», — отметила врач.

2 августа нутрициолог Наталия Обоева рассказала, какое число приемов пищи допустимо летом. В жаркую погоду, по ее словам, допустимы три-четыре приема основной пищи и один-два перекуса. Между основными приемами пищи необходим интервал 3–4 часа. При низком уровне активности женщинам следует употреблять около 1600 калорий, а мужчинам — около 1800. Также, чтобы избежать обезвоживания организма, в жару поможет большое потребление воды.