Нутрициолог назвала допустимое число приемов пищи летом

Летом допустимы три-четыре приема основной пищи и один-два перекуса, а избежать обезвоживания организма в жару поможет большое потребление воды, это способствует улучшению перистальтики кишечника.

«Между основными приемами пищи необходим интервал 3-4 часа. Калорийность рациона рассчитывается индивидуально, исходя из пола, уровня активности и возраста», — рассказала «Газете.Ru» нутрициолог Наталия Обоева во вторник, 2 августа.

Она отметила, что при низком уровне активности женщинам следует употреблять около 1600 калорий, а мужчинам — около 1800.

«Если уровень вашей активности низкий, у вас сидячая работа и не более двух тренировок в неделю, то ужин должен быть маленькой калорийности. Для тех, чей уровень активности высокий, кто занимается физическим трудом, тренируется 4-5 раз в неделю, допустима одинаковая калорийность ужина и завтрака», — заверила специалист.

1 июля врач-диетолог Наталия Герасимова рассказала, что в жару лучшего всего пить обогащенную минералами воду, исключив газированные напитки.