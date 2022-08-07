Горящий на МКАД автомобиль сняли на видео

Очевидцы засняли горящий автомобиль на МКАД. Кадры пожара публикуют 7 августа «Известия».

На ролике видно, что белый автомобиль полностью объят пламенем, от которого исходят клубы дыма. Рядом на асфальте лежат огнетушители. Другие машины проезжают мимо него по проезжей части.

Ранее в этот день сообщалось о возгорании автомобиля на внутренней стороне 12-го км МКАД возле развязки с Новорязанским шоссе. В связи с пожаром были перекрыты две из пяти полос движения.

20 мая сообщалось, что в Москве сгорела иномарка. Отмечалось, что машина марки Opel воспламенилась на юге Москвы на Чечерском проезде. Владелец автомобиля во время пожара спал внутри авто. Прохожие спасли хозяина автомобиля, вытащив его из машины.