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В Москве загорелась машина со спавшим внутри владельцем

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Пожарные тушат горящую машину
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Утром 20 мая в Москве сгорела иномарка. В тот же день появились кадры с места происшествия.

По нашей информации, машина марки Opel воспламенилась на юге Москвы на Чечерском проезде. Владелец автомобиля во время пожара спал внутри авто. Прохожие спасли хозяина автомобиля, вытащив его из машины.

В настоящее время пожар уже потушили, выясняется причина возгорания.

20 марта на 78-м км МКАД загорелся автомобиль Porsche. Автомобиль воспламенился по всей площади.

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