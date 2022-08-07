Автомобиль загорелся на 12-м километре МКАД

Автомобиль загорелся на внутренней стороне 12-го км МКАД. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщил Telegram-канал дептранса столицы.

Инцидент произошел после развязки с Новорязанским шоссе.

На месте работают оперативные городские службы. «Подробности произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Также автомобилистов предупредили, что движение по внутренней стороне МКАД в сторону развязки с улицей Верхние Поля осуществляется по трем полосам из пяти.

20 мая сообщалось, что в Москве сгорела иномарка. Отмечалось, что машина марки Opel воспламенилась на юге Москвы на Чечерском проезде. Владелец автомобиля во время пожара спал внутри авто. Прохожие спасли хозяина автомобиля, вытащив его из машины.