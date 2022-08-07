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Военные уничтожили под Николаевом 45 т боеприпасов от стран НАТО

Карта спецоперации на Украине 7 августа

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Фото: РИА Новости
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 7 августа можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, российские военные уничтожили в Николаевской области Украины арсенал с 45 т боеприпасов из стран НАТО.

Кроме того, за сутки поражены три пункта управления, в том числе батальона 66-й украинской механизированной бригады в районе населенного пункта Очеретино, батальона 109-й бригады территориальной обороны в районе Берестки Донецкой народной республики, а также живая сила и военная техника украинской армии в 173 районах.

Ранее в этот же день в Минобороны России сообщили о двух сбитых украинских Су-25.

Один Су-25 сбит средствами ПВО в районе поселка Радостное Херсонской области, а второй Су-25 украинских военных ликвидирован оперативно-тактической авиацией в воздушном бою в районе Солнцево Кировоградской области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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