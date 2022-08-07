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В Минобороны России сообщили о двух сбитых украинских Су-25

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Фото: Commons.wikimedia.org/Ministry of Defense of Ukraine
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В Минобороны России сообщили о двух сбитых украинских Су-25 в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщили в ведомстве.

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Как отметили в Минобороны РФ, один Су-25 был сбит средствами ПВО в районе поселка Радостное Херсонской области, а второй Су-25 украинских военных ликвидирован оперативно-тактической авиацией в воздушном бою в районе Солнцево Кировоградской области.

Ранее в этот же день Минобороны РФ сообщило о новых героических поступках российских военных, их профессионализме и смелости, благодаря которым ВС РФ успешно выполняют поставленные задачи.

4 августа заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ осуществили ракетную атаку на Херсон, сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО).

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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