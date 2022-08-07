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В Германии рассказали о положительном влиянии санкций на Россию

Эксперт Jungle Welt Хадсон отметил, что экономические санкции Запада оказали услугу России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Экономическая война, развязанная Западом против России, дала обратный эффект. Об этом в воскресенье, 7 августа, рассказал бывший финансист Уолл-стрит Майкл Хадсон в интервью немецкому изданию Junge Welt.

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По его мнению, санкции Запада оказали услугу России.

«Они не только сделали Москву экономически независимой, но и принесли дополнительный доход в госбюджет за счет роста цен на энергоносители. <…> Российская экономика становится самодостаточной», — считает экономист.

США и ЕС, по его мнению, «выстрелили себе в ногу».

Он напомнил, что Вашингтон заморозил все российские счета в долларах и евро. В ответ на это Москва вышла из долларовой системы и решила перевести оплату за нефть, газ, титан и алюминий в рубли.

Как считает Хадсон, эти контрмеры привели к укреплению рубля.

7 июня президент Американского института экономических исследований Уильям Ругер также назвал санкции США против России «выстрелом себе в ногу». Он отметил, что введение рестрикций редко заставляет государства менять свою политику. Кроме того, «некорректные действия» в отношении России привели к «непредсказуемым последствиям».

В апреле президент России Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Москвой, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. В государствах Запада растут цены, инфляция зашкаливает.

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