Президент США Джо Байден продолжает подливать масло в огонь украинского конфликта. Об этом заявил в интервью CNN британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

«Это тяжкое преступление. Почему США не призовут президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Москвой ради прекращения этого ужасного конфликта?» — задался он вопросом.

Он подчеркнул, что спецоперация по защите Донбасса стала реакцией на продвижение НАТО вплотную к границам России, хотя в альянсе обещали этого не делать.

В настоящее время Уотерс проводит турне под названием This Is Not A Drill.

На концертах он затрагивает политические темы и демонстрирует фотографии «военных преступников», среди которых есть и Джо Байден.

Ранее в этот день бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что Джо Байден и его администрация уже нанесли стране больше вреда, чем могли бы пять худших руководителей страны в истории.

4 августа обозреватель Дуг Бэндоу в статье для портала The American Conservative назвал Байдена внешнеполитическим алкоголиком, поскольку его поведение на мировой арене нелогично. Он добавил, что это приводит Вашингтон к кризису удержания мирового влияния.