Реклама
Прямой эфир
Общество
Москвичей предупредили о грозе и ливнях
Мир
В Минобороны России сообщили о двух сбитых украинских Су-25
Мир
На Украине предложили тайно проводить матчи футбольного чемпионата страны
Мир
Сенат США начал рассмотрение мер по снижению инфляции
Мир
В Турцию из Украины отправились четыре сухогруза с сельхозпродукцией
Мир
Сирены прозвучали в пригородах Иерусалима
Мир
Самолеты и корабли КНР вновь были замечены в зоне учений около Тайваня
Мир
Украинские военные выпустили 13 снарядов по Донецку
Наука
Австралийские ученые захотели производить железо на Марсе
Мир
Штормовое предупреждение объявили в Приамурье из-за сильных дождей
Спорт
Касаткина вышла в финал теннисного турнира в Сан-Хосе
Мир
На Сахалине приостановили движение поездов из-за паводка

Основатель Pink Floyd раскритиковал Байдена из-за политики в отношении Украины

0
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Andres Pantoja
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден продолжает подливать масло в огонь украинского конфликта. Об этом заявил в интервью CNN британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

Угол падения: почему идут вниз рейтинги западных лидеров
Избирателям все меньше нравится проводимая ими политика

«Это тяжкое преступление. Почему США не призовут президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Москвой ради прекращения этого ужасного конфликта?» — задался он вопросом.

Он подчеркнул, что спецоперация по защите Донбасса стала реакцией на продвижение НАТО вплотную к границам России, хотя в альянсе обещали этого не делать.

В настоящее время Уотерс проводит турне под названием This Is Not A Drill.

На концертах он затрагивает политические темы и демонстрирует фотографии «военных преступников», среди которых есть и Джо Байден.

Ранее в этот день бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что Джо Байден и его администрация уже нанесли стране больше вреда, чем могли бы пять худших руководителей страны в истории.

4 августа обозреватель Дуг Бэндоу в статье для портала The American Conservative назвал Байдена внешнеполитическим алкоголиком, поскольку его поведение на мировой арене нелогично. Он добавил, что это приводит Вашингтон к кризису удержания мирового влияния.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022