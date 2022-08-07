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Диетолог дала советы по приготовлению грибов

Диетолог Соломатина дала советы по приготовлению грибов
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Sylvia Westermann
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Грибы содержат достаточное количество питательных веществ, которые плохо усваиваются при неправильном приготовлении. Об этом 7 августа рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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По ее словам, россияне привыкли есть грибы в виде жюльена, но там содержатся сметана и сыр, что делает блюдо тяжелым для поджелудочной железы и печени.

«Жареные грибы с картошкой, луком — тоже очень большой удар по внутренним органам», — сказала врач в беседе с RT.

Она посоветовала употреблять грибы в малом количестве. Лучше их мелко порезать, а лучше всего измельчить в муку и приготовить соус.

«Такой грибной соус будет давать аромат блюду и значительно проще усвоится, потому что разрушится хитиновая оболочка», — заключила специалист.

30 июля нутрициолог, сооснователь сервиса доставки здоровой еды SVEJO.RU Андрей Королев рассказал, что грибы содержат витамины и минералы, которые обычно есть в продуктах животного происхождения, что полезно вегетарианцам. Кроме того, грибы компенсируют дефицит витамина B2 (рибофлавина), содержат 0,4 мг рибофлавина в 100 г, что составляет 25% от суточной потребности организма.

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