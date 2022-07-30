Нутрициолог рассказал о пользе грибов для вегетарианцев

Грибы содержат витамины и минералы, которые обычно есть в продуктах животного происхождения. Поэтому их необходимо включить в свой рацион вегетарианцам, рассказал нутрициолог, сооснователь сервиса доставки здоровой еды SVEJO.RU Андрей Королев.

Эксперт отметил, что грибы содержат витамин D, который вырабатывается в организме после приема пищи и под воздействием солнечного света.

«Поскольку в нашем Северном полушарии солнца в течение года мало и лучшим источником витамина D является жирная рыба, которую веганы не едят, то можно брать витамин D из грибов», — сказал Королев «Газете.Ru».

Кроме того, грибы компенсируют дефицит витамина B2 (рибофлавина). Большинство грибов, как отмечает нутрициолог, содержат 0,4 мг рибофлавина в 100 г, что составляет 25% от суточной потребности организма.

Также к полезным свойствам грибов эксперт отнес высокое содержание калия и низкое содержание натрия, что влияет на кровяное давление.

Следование данным советам не отменяет необходимости консультации специалиста.

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