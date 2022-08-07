Сенат США начал рассмотрение мер по снижению инфляции

Сенат США начал рассмотрение пакета инициатив на $400 млрд по снижению инфляции. Об этом 7 августа сообщило издание The Hill.

Законодатели намерены снизить государственные затраты на здравоохранение для граждан, а также на защиту климата. Кроме того, предполагается увеличить налоги для крупного бизнеса, в первую очередь для крупнейших американских корпораций.

За счет повышения налогов и сокращения расходов планируется обеспечить необходимые для снижения инфляции средства. С инициативой подобных предложений выступила Демократическая партия.

Незадолго до полуночи в субботу сенат начал круглосуточную серию голосований, чтобы завершить работу над Законом о снижении инфляции. Это голосование — особенность бюджетного процесса в сенате, которую демократы используют для принятия основного законопроекта о климате, налогах и здравоохранении с 51 голосами.

Предыдущее голосование сената по бюджетной резолюции, проведенное в августе 2021 года, длилось 14 часов и включало рассмотрение более 40 поправок.

13 июля сообщалось, что годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до 9,1%. Базовый индекс потребительских цен вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,9% по сравнению с прошлым годом.

9 июля президент США Джо Байден назвал «проклятием» рекордную инфляцию в стране.

В США наблюдается резкий рост цен на продукты питания, а также на топливо.