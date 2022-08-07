Россиянам напомнили о возможности получить отгул 1 сентября

Россияне могут законно устроить себе выходной на День знаний, чтобы посетить школьный праздник своего ребенка. Об этом в воскресенье, 7 августа, заявила руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в беседе с «РИА Новости».

Она напомнила, что по закону 1 сентября не является нерабочим праздничным днем. Однако донорство может позволить получить дополнительный оплачиваемый выходной, который можно использовать в любое время, в том числе 1 сентября.

Также можно написать заявление на отпуск без сохранения заработной платы.

«Если работодатель не против, то на этот день вы будете освобождены от работы, но по итогу месяца немного потеряете в заработной плате», — сказала Голованова.

Эксперт отметила, что ежегодный оплачиваемый отпуск можно приурочить ко Дню знаний. Если же отпуск запланирован на другой период, то можно попросить работодателя разделить его на части.

Голованова добавила, что за работу в выходной день или сверхурочно можно получить отгул.

«Если работодатель привлекал или собирается привлечь вас к работе в выходной день или к сверхурочной работе, то вместо повышенной оплаты можно выбрать дополнительный день отдыха. Используйте его 1 сентября и проведите День знаний вместе с детьми», — подытожила эксперт.

Ранее, 19 июля, юрист по трудовому праву hh.ru Татьяна Нечаева разъяснила «Известиям», что гарантирует законодательство уходящему в отпуск сотруднику и какого порядка должны придерживаться обе стороны.

Она отметила, что некоторым лицам полагаются поблажки и возможность взять отпуск в удобные даты. Например, ими могут воспользоваться мужчины, жены которых находятся в декретном отпуске, а также почетные доноры, ветераны, многодетные родители и еще некоторые категории.

До этого, 20 июля 2021 года, опрос сервиса «Работа.ру» показал, что россияне чаще всего отпрашиваются с работы, чтобы посетить врача, присмотреть за детьми или поправить здоровье.