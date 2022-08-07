Реклама
Прямой эфир
Общество
Москвичей предупредили о грозе и ливнях
Мир
В Минобороны России сообщили о двух сбитых украинских Су-25
Мир
На Украине предложили тайно проводить матчи футбольного чемпионата страны
Мир
Сенат США начал рассмотрение мер по снижению инфляции
Мир
В Турцию из Украины отправились четыре сухогруза с сельхозпродукцией
Мир
Сирены прозвучали в пригородах Иерусалима
Мир
Самолеты и корабли КНР вновь были замечены в зоне учений около Тайваня
Мир
Украинские военные выпустили 13 снарядов по Донецку
Наука
Австралийские ученые захотели производить железо на Марсе
Мир
Штормовое предупреждение объявили в Приамурье из-за сильных дождей
Спорт
Касаткина вышла в финал теннисного турнира в Сан-Хосе
Мир
На Сахалине приостановили движение поездов из-за паводка

Россиянам напомнили о возможности получить отгул 1 сентября

Эксперт Голованова: россияне могут законно сделать для себя 1 сентября днем отдыха
0
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россияне могут законно устроить себе выходной на День знаний, чтобы посетить школьный праздник своего ребенка. Об этом в воскресенье, 7 августа, заявила руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в беседе с «РИА Новости».

Выходной наряд: когда должны отдыхать россияне
Для большинства работников высокие доходы важнее долгих каникул, говорят эксперты

Она напомнила, что по закону 1 сентября не является нерабочим праздничным днем. Однако донорство может позволить получить дополнительный оплачиваемый выходной, который можно использовать в любое время, в том числе 1 сентября.

Также можно написать заявление на отпуск без сохранения заработной платы.

«Если работодатель не против, то на этот день вы будете освобождены от работы, но по итогу месяца немного потеряете в заработной плате», — сказала Голованова.

Эксперт отметила, что ежегодный оплачиваемый отпуск можно приурочить ко Дню знаний. Если же отпуск запланирован на другой период, то можно попросить работодателя разделить его на части.

Голованова добавила, что за работу в выходной день или сверхурочно можно получить отгул.

«Если работодатель привлекал или собирается привлечь вас к работе в выходной день или к сверхурочной работе, то вместо повышенной оплаты можно выбрать дополнительный день отдыха. Используйте его 1 сентября и проведите День знаний вместе с детьми», — подытожила эксперт.

Ранее, 19 июля, юрист по трудовому праву hh.ru Татьяна Нечаева разъяснила «Известиям», что гарантирует законодательство уходящему в отпуск сотруднику и какого порядка должны придерживаться обе стороны.

Она отметила, что некоторым лицам полагаются поблажки и возможность взять отпуск в удобные даты. Например, ими могут воспользоваться мужчины, жены которых находятся в декретном отпуске, а также почетные доноры, ветераны, многодетные родители и еще некоторые категории.

До этого, 20 июля 2021 года, опрос сервиса «Работа.ру» показал, что россияне чаще всего отпрашиваются с работы, чтобы посетить врача, присмотреть за детьми или поправить здоровье.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022