Юрист рассказала о правилах ухода в отпуск для сотрудников

Работающие россияне традиционно предпочитают отдыхать в июле и августе — по данным платформы для поиска работы hh.ru, это самые популярные месяцы для отпуска. В середине лета его берут 46%, в последнем месяце — 53%. Юрист по трудовому праву hh.ru Татьяна Нечаева разъяснила «Известиям», что гарантирует законодательство уходящему в отпуск сотруднику и какого порядка должны придерживаться обе стороны.

Прежде всего, специалист уточнила, что срок ежегодного оплачиваемого отпуска в России составляет не менее 28 рабочих дней. У некоторых профессий (например, педагогов и фельдшеров) количество дней для отдыха больше. Также более длинный отпуск может быть положен по состоянию здоровья или возрасту. Так, «каникулы» длятся дольше у несовершеннолетних и инвалидов.

График отпусков составляется заранее, обычно не позже чем за две недели до наступления нового года. И сотрудники, и работодатель по закону должны придерживаться его. Предупредить о скором наступлении отпуска сотрудника обязан работодатель. Уведомление оформляется в письменном виде. Когда работник уходит в отпуск согласно установленной последовательности, он может не писать заявление, подчеркивает юрист.

Некоторым лицам полагаются поблажки и возможность взять отпуск в удобные даты. Например, ими могут воспользоваться мужчины, жены которых находятся в декретном отпуске, а также почетные доноры, ветераны, многодетные родители и еще некоторые категории, уточнила Нечаева.

Рассчитать отпускные и выплатить их работодатель должен не позднее чем за три дня до начала отпуска. Отклонение от установленного законом срока выплат неизбежно произойдет, если компания пойдет навстречу сотруднику и разрешит ему взять отпуск на следующий день.

«Даже несмотря на то что работник будет рад такому шагу, не стоит забывать, что это нарушение, за которое предусмотрена ответственность», — подчеркнула юрист.

По ее словам, расчет отпускных отличается от зарплатных.

«Посчитать, сколько отпускных дней накопилось, можно, умножив количество полных отработанных в конкретной компании месяцев на 2,33 (столько дней отпуска сотруднику полагается за один месяц). За один день отпуска положена выплата в размере среднего заработка в день за последние 12 месяцев. Нужно помнить, что даже несмотря на то, что годовая норма отпуска — 28 дней, расчет должен производится исходя из времени, которое вы работаете на нынешнего работодателя», — объяснила Нечаева.

При этом отпуск по уходу за ребенком, время отсутствия на работе без уважительных причин и отпуск за свой счет (если их суммарное количество более 14 дней за год) в расчет не включаются.

Право взять отпуск сотрудник получает через полгода непрерывной работы в компании. Уйти раньше установленного закона сроком возможно в случае личной договоренности с работодателем.

При увольнении компания должна выплатить компенсацию за неиспользованные дни отпуска. Тем не менее, если сотрудник увольняется, не проработав года, и за это время от брал отпуск, возможно удержание из финального расчета отпускных, выплаченных авансом.

Законодательство запрещает отказываться от оплачиваемого отпуска более двух лет подряд.

Опубликованное в июне исследование FinExpertiza, которое основано на данных Росстата, показало, что средний заработок женщин в России, занятых на крупных и средних предприятиях, в 2021 году составил 42,8 тыс. рублей «на руки» с учетом всех премиальных. При этом мужчины получали 62,1 тыс. рублей.

Различие в уровне зарплат объясняется, в первую очередь, ролью женщины в семейной жизни: перерыв на декретный отпуск, воспитание детей, дополнительная домашняя нагрузка, пояснили в FinExpertiza. Во-вторых, в РФ сохраняется разделение на мужские и женские профессии. Кроме того, среднее рабочее время у женщины составляет 38 часов в неделю, в то время как у мужчин — 40 часов.