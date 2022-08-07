Реклама
Прямой эфир
Мир
В Турции анонсировали выход еще четырех судов с зерном из портов Украины
Мир
Служащие ВС РФ доставили гумпомощь и лекарства в Харьковскую область
Мир
Индия и США проведут учения близ индийско-китайской границы
Мир
Совбез ООН проведет заседание 8 августа по ситуации в секторе Газа
Спорт
ЦСКА сравнялся со «Спартаком» по показателям в турнирной таблице РПЛ
Мир
Число пострадавших из-за попадания снаряда в дом в Алчевске выросло до 14
Мир
На Украине отметили резкий рост цен на газ для производств
Мир
Трамп заявил о выгодном положении КНР после визита Пелоси на Тайвань
Мир
МО РФ уличило ООН в препятствии контролю МАГАТЭ над Запорожской АЭС
Мир
В Минобороны предупредили о подготовке масштабной провокации Киева
Мир
В США осудили планы Зеленского по привлечению в ВСУ осужденных педофилов
Мир
Украинские военные выпустили ракету из РСЗО HIMARS по Алчевску

Байк-шоу «Ночных волков» в Крыму завершилось красочным салютом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» на горе Гасфорта в Севастополе завершилось красочным салютом.

«Я себе крепкую четверку поставлю с жирной точкой. Если бы прошел дождь — всё залило везде, а нас обошло краешком — я бы не смог сделать и половины того, что увидели люди. Мы во многом рисковали», — сказал президент «Ночных волков» Александр Залдастанов (Хирург).

Он подчеркнул, что 20 августа на телеканале РЕН ТВ пройдет трансляция байк-шоу для тех, кто не смог побывать в Севастополе и увидеть всё своими глазами. Хирург сам принимал участие в съемках в качестве видеорежиссера.

Ранее 7 августа сообщалось, что байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» собрало зрителей из разных городов России и других стран. Отмечалось, что людей объединили общее настроение патриотизма и любовь к мотоциклам.

Образ «Русского леса» — таково название шоу — поддерживает техника времен Великой Отечественной. Во-первых, и техника, и деревья настоящие. А во-вторых, это мощный патриотический образ: лес — это жизнь, он растет на огромной территории, и каждое дерево стремится ввысь.

Ранее сообщалось, что на сцену шоу под овации зрителей выйдут и хедлайнеры: группы «Алиса», «25/17» и музыкант Вадим Самойлов. Лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов поделился, что потрясен грандиозностью мероприятия.

Перед зрителями предстал микс из зрелищных элементов: взмывающие вверх мотоциклисты, нарезающие круги внутри огромного железного шара, торжественный развод почетного караула и хореография юных балерин.

По словам Залдастанова, кульминация байк-шоу «Русский лес» — «литературное действо, это «Адажио» Чайковского, это Рахманинов».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022