Байк-шоу «Ночных волков» в Крыму завершилось красочным салютом

Байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» на горе Гасфорта в Севастополе завершилось красочным салютом.

«Я себе крепкую четверку поставлю с жирной точкой. Если бы прошел дождь — всё залило везде, а нас обошло краешком — я бы не смог сделать и половины того, что увидели люди. Мы во многом рисковали», — сказал президент «Ночных волков» Александр Залдастанов (Хирург).

Он подчеркнул, что 20 августа на телеканале РЕН ТВ пройдет трансляция байк-шоу для тех, кто не смог побывать в Севастополе и увидеть всё своими глазами. Хирург сам принимал участие в съемках в качестве видеорежиссера.

Ранее 7 августа сообщалось, что байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» собрало зрителей из разных городов России и других стран. Отмечалось, что людей объединили общее настроение патриотизма и любовь к мотоциклам.

Образ «Русского леса» — таково название шоу — поддерживает техника времен Великой Отечественной. Во-первых, и техника, и деревья настоящие. А во-вторых, это мощный патриотический образ: лес — это жизнь, он растет на огромной территории, и каждое дерево стремится ввысь.

Ранее сообщалось, что на сцену шоу под овации зрителей выйдут и хедлайнеры: группы «Алиса», «25/17» и музыкант Вадим Самойлов. Лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов поделился, что потрясен грандиозностью мероприятия.

Перед зрителями предстал микс из зрелищных элементов: взмывающие вверх мотоциклисты, нарезающие круги внутри огромного железного шара, торжественный развод почетного караула и хореография юных балерин.

По словам Залдастанова, кульминация байк-шоу «Русский лес» — «литературное действо, это «Адажио» Чайковского, это Рахманинов».