Индия и США проведут учения близ индийско-китайской границы

США и Индия проведут совместные учения за 100 км от спорной границы между Китаем и Индией. Об этом в субботу, 6 августа, сообщает CNN.

Отмечается, что учения запланированы на середину октября. Они пройдут на высоте 10 тыс. футов в горном районе Аули в штате Уттаракханд.

Представитель министерства обороны США сказал телеканалу, что партнерство с Индией является «одним из наиболее важных элементов нашего общего видения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

«Индийская сторона продемонстрирует свои стратегии ведения боевых действий на большой высоте, а США покажут ряд приемов, которые можно использовать в таких ситуациях», — сообщает агентство IANS.

Совместные индийско-американские маневры «Юдх Абхьяс» проходят регулярно на территории двух стран.

Ранее, 10 февраля 2021 года, сообщалось, что китайские и индийские военные начали отвод войск от совместной границы в районе озера Пангонг-Цо.

Новый виток обострения между Китаем и Индией из-за территорий в Ладакхе начался в мае 2020 года. В течение всего месяца на спорной индийско-китайской границе происходили стычки между военными двух стран, сопровождающиеся переброской дополнительных контингентов и вооружений с каждой из сторон. Кроме того, на одном из участков в Восточном Ладакхе произошла массовая драка с участием около 400 военнослужащих с обеих сторон.

В июне КНР открыла огонь по индийским военным, заявив, что они незаконно пересекли государственную границу. В результате обстрела скончались три человека, еще 17 умерли от полученных ран позже. Китайская сторона возложила ответственность за случившееся на Индию.

31 августа министерство обороны Индии заявило о новом столкновении с китайскими войсками в приграничном районе Ладакх, произошедшем, по данным ведомства, в ночь на 30 августа на берегу озера Пангонг-Цо. Сообщалось, что индийские войска приняли меры по укреплению своих позиций и не дали Китаю «в одностороннем порядке изменить положение дел». В результате столкновения погибли 20 военнослужащих.

К соглашению о соблюдении договоренности избегать любых действий, которые могли бы усугубить ситуацию вокруг приграничного конфликта, Китай и Индия пришли 10 сентября.