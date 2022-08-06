Полянский упрекнул Гутерриша в умалчивании виновника бомбардировки Хиросимы

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский указал 6 августа на то, что генсек ООН Антониу Гутерриш не назвал виновника атомной бомбардировки Хиросимы в ходе участия в церемонии памяти жертв этого события.

«Уважаемый генеральный секретарь, мир также никогда не должен забывать, что это преступление совершили США, будучи единственной страной, которая применила атомную бомбу против мирных жителей. Без всякой военной нужды. Было бы правильно, если бы вы упомянули об этом и в своих заявлениях», — написал он в Twitter.

В субботу Гутерриш принял участие в церемонии памяти жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Генсек ООН призвал никогда не забывать о трагедии и заявил, что «ядерному оружию нет места на нашей планете».

В ходе своего выступления он также упомянул спецоперацию России по защите мирного населения Донбасса. При этом он ни слова не сказал о США — единственной стране, сбросившей ядерные бомбы на города.

1 августа госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассмотрит возможность применения ядерного оружия только в чрезвычайных обстоятельствах. По его словам, применение этой меры возможно для защиты жизненно важных интересов страны, ее союзников и партнеров.

В тот же день Гутерриш отметил, что текущая опасность применения ядерного оружия превосходит уровень, существовавший во времена холодной войны. По его словам, человечество рискует забыть уроки бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

До этого, 23 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США сделали всё возможное, для того чтобы стереть из памяти японцев тему ядерных бомбардировок городов Хиросима и Нагасаки, совершенных им в 1945 году в ходе Второй мировой войны.

В 1945 году 6 августа американский бомбардировщик B-29 сбросил на центр города четырехтонную урановую бомбу под названием «Малыш». Радиус полного разрушения составил 1,6 км, радиус взрывной волны — порядка 20 км.

В результате взрыва атомной бомбы в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс: люди умирали от полученных ран и облучения.