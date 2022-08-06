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Производитель пивных банок Ball оценил убытки из-за ухода из России в $435 млн

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Американский производитель алюминиевых банок Ball Corporation объявил об убытке от обесценения в размере $435 млн из-за ухода из России. Об этом говорится в отчетности компании, опубликованной 4 августа.

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«Ball приостановил будущие инвестиции в Россию и занимается продажей своего бизнеса по производству алюминиевой упаковки для напитков. Во II квартале 2022 года ситуация в Ball ухудшилась, и он определил, что это стало толчком для группы долгосрочных активов в России. В результате Ball провел анализ ожидаемой возмещаемости денежных потоков, чтобы оценить справедливую стоимость долгосрочных активов, и зафиксировал убыток от обесценения в размере $435 млн», — заявила компания.

В марте Ball Corporation заявила о намерении остановить работу в России и продать имеющиеся в стране заводы по производству алюминиевых банок. В 2021 году на российский бизнес компании приходилось $13,8 млрд, или 4% выручки.

26 июля вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что у России есть возможности оперативно обеспечить страну пищевой упаковкой.

Ранее в этот же день международная компания по производству упаковки Tetra Pak объявила о передаче своего российского подразделения местному руководству в связи с невозможностью поддерживать операционную деятельность в России. Там отметили, что из-за нарушений в цепочках поставок в результате экспортных ограничений больше не могут поддерживать свою работу в стране.

Ряд компаний приостановил работу в РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля специальной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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