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В правительстве заявили о возможности РФ обеспечить страну пищевой упаковкой

Абрамченко: Россия может обеспечить себя пищевой упаковкой
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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В России есть технологии, сырье и ресурсы, которые позволяют оперативно заместить необходимые упаковочные решения и материалы и обеспечить страну пищевой упаковкой. Об этом написала в своем Telegram-канале заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко, комментируя сообщения о передаче Tetra Pak российской стороне во вторник, 26 июля.

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Ранее в этот же день международная компания по производству упаковки Tetra Pak объявила о передаче своего российского подразделения местному руководству в связи с невозможностью поддерживать операционную деятельность в России. Там отметили, что из-за нарушений в цепочках поставок в результате экспортных ограничений больше не могут поддерживать свою работу в стране.

По словам Абрамченко, «беспрецедентное и бездумное санкционное давление», с которым столкнулась Россия, оказывается и на зарубежные компании.

«Поверьте, они не хотят уходить с российского рынка. Но ввиду незаконной ограничительной политики западных стран некоторым компаниям приходится уходить или передавать бизнес российскому менеджменту. Так и случилось с производителем упаковки [Tetra Pak]. Но обращаю внимание — завод компании в Московской области не останавливал свою работу и продолжит обеспечивать своих заказчиков упаковкой», — отметила она.

Вице-премьер напомнила, что уже рассказывала о запуске эксперимента по производству экологичной упаковки для продуктов питания, и он завершен успешно.

«Мы готовы обеспечить рынок своей пищевой упаковкой. Например, на заводе «Монди» в Сыктывкаре уже запущено производство пищевого картона, из которого создается аналогичная тетрапаку упаковка», — рассказала политик.

Еще один пример — в мае НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус» начало изучение технической возможности выпуска картона-основы для «порционной» упаковки, которая использовалась в том числе для детского питания под маркой «Агуша» объемом 200 мл. Уже прошло предварительное тестирование и в ближайшее время ожидается новое серийное производство.

В России есть упаковка, производители работают, и самое главное — аналоги никак не отразятся на качестве непосредственно продуктов, заключила Абрамченко.

Исполнительный директор «Союзмолока» Артем Белов заявил «Известиям», что в результате передачи Tetra Pak российского бизнеса местному руководству не будет серьезных изменений для рынка РФ.

16 июля в Минпромторге заявили, что головная компания Tetra Pak не обсуждает вопрос о продаже дочерней компании в России (АО «Тетра Пак»), а российский завод продолжает работать.

В марте в Минпромторге отмечали повышенный спрос на упаковку для молока, но указывали, что у российских производителей имеются запасы сырья и материалов, а в ближайшем будущем на рынок поступит пищевой картон российского производства. Указывалось, что возможность заменить импортное сырье на белый пищевой картон отечественного производства есть у компаний Sylvamo (Светогорск) и Mondi (Сыктывкар). Пробную партию такого картона обещали выпустить в ближайшее время, передавал RT.

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