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Москвичей призвали быть осторожнее на улице из-за грозы и ветра до 17 м/с

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Жители Москвы должны быть осторожнее на улице из-за грозы и ветра с порывами до 17 м/с. Такое предложение в субботу, 6 августа, разместили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

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Как говорится в сообщении, по уточненному прогнозу синоптиков, непогода начнется уже сегодня.

«В ближайшие часы и до конца суток местами ожидаются дождь, гроза, порывы ветра до 15–17 м/с», — говорится в тексте.

Особое внимание обратили на бдительность находящихся на улице. Рекомендуется быть внимательными.

Также жителям столицы рекомендовали заранее планировать свой день.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «Известиям», что в субботу, 6 августа, в Москве и области ожидается очень жаркая погода с температурой до +34 градусов. При этом в воскресенье столбики термометров опустятся, возможны сильные дожди и грозы, предупредил он.

3 августа ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в Центральной России в воскресенье ожидаются «камни с неба». По его словам, это явление представляет собой грозы с интенсивными ливнями, шквалистым ветром и мозаичным градом диаметром до 2–4 см.

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