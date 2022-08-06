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Сотни человек в Долине Смерти в США оказались заблокированы из-за наводнения

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Фото: REUTERS/National Park Service
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Все дороги в национальный парк Долина Смерти в США и из него перекрыты из-за наводнения, сотни человек не могут выехать с территории. Об этом 6 августа сообщила служба национальных парков США.

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«Все дороги в парк и из него в настоящее время закрыты и останутся закрытыми до тех пор, пока сотрудники парка не оценят масштабы ситуации», — говорится в сообщении.

Сейчас в парке около 500 посетителей и столько же сотрудников, посетители могут уйти, но воспользоваться транспортом нельзя.

Поднявшаяся вода подтопила более 60 автомобилей, принадлежащих посетителям и персоналу. Кроме того, дожди подмыли асфальтовое полотно, также на проезжей части дороги нанесло кучи мокрого песка.

«В парке Furnace Creek выпало 1,46 дюйма (3,8 см) дождя, что почти соответствует предыдущему дневному рекорду в 1,47 дюйма», — говорится в релизе.

Департамент транспорта Калифорнии заявляет, что потребуется от четырех до шести часов, чтобы открыть дорогу на шоссе 190 к востоку от парка, которая позволит посетителям и персоналу покинуть национальный парк.

Парк сотрудничает со своими партнерами из министерства транспорта Калифорнии, а также со службами экстренной помощи штата и округа для оценки ситуации и ущерба.

В декабре 2021 года над американским штатом Кентукки прошел торнадо, который губернатор Энди Бешир назвал сильнейшим в истории.

По предварительной информации, в результате происшествия в штате погибло по меньшей мере 100 человек. В Белом доме сообщили о действии режима чрезвычайной ситуации.

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