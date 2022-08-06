Эстония в режиме секретности готовит демонтаж советских памятников

Власти Эстонии засекретили работу госканцелярии по монументам советской эпохи, передает телеканал «Известия».

Организация занимается демонтажом памятников с советской символикой. Деятельность комиссии засекречена из-за возможности «угроз и опасности». Решено, что члены госканцелярии должны сохранить анонимность.

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