Экс-глава МИД Германии раскритиковал газовую политику страны

Газовая политика властей Германии «сводит потребителей с ума». Такое заявление сделал экс-глава МИД ФРГ и бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль.

По его мнению, газовое партнерство с Катаром терпит неудачу, потому что Берлин планирует отказаться не только от угля и атомной энергетики, но и от газа.

Он подчеркнул, что делается это, несмотря на то что у Германии не хватит возобновляемых источников энергии в долгосрочной перспективе.

«А потом мы приобретаем очень дорогой газ на спотовом рынке и сводим потребителей с ума», — написал Габриэль в Twitter.

Ранее в это день немецкий журнал Compact предупредил, что жителей Германии из-за роста цен на газ ожидают финансовые трудности, которые для ряда домохозяйств могут стать неразрешимыми.

Как говорится в публикации, компания RheinEnergie, поставляющая как природный газ, так и «зеленую» энергетику, хочет повысить цены на газ более чем на 100%. До сих пор газ поставлялся по цене 7,87 евроцента за киловатт-час. Однако в случае подорожания цены вырастут до 18,3 евроцента.

В пересчете на среднее домохозяйство с годовым потреблением 10 тыс. кВт/ч это означает, что расходы, которые сейчас составляют €960, возрастут до €2002.

18 июля газета Bild сообщила, что правительство Германии ожидает зимой чрезвычайных ситуаций в регионах из-за дефицита газа. Уточнялось, что ФРГ продолжит зависеть от российского энергоресурса и проблема с газом в стране может продлиться до 2024 года.