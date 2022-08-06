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Экс-глава МИД Германии раскритиковал газовую политику страны

Экс-глава МИД ФРГ Габриэль: газовая политика Берлина сводит потребителей с ума
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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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Газовая политика властей Германии «сводит потребителей с ума». Такое заявление сделал экс-глава МИД ФРГ и бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль.

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По его мнению, газовое партнерство с Катаром терпит неудачу, потому что Берлин планирует отказаться не только от угля и атомной энергетики, но и от газа.

Он подчеркнул, что делается это, несмотря на то что у Германии не хватит возобновляемых источников энергии в долгосрочной перспективе.

«А потом мы приобретаем очень дорогой газ на спотовом рынке и сводим потребителей с ума», — написал Габриэль в Twitter.

Ранее в это день немецкий журнал Compact предупредил, что жителей Германии из-за роста цен на газ ожидают финансовые трудности, которые для ряда домохозяйств могут стать неразрешимыми.

Как говорится в публикации, компания RheinEnergie, поставляющая как природный газ, так и «зеленую» энергетику, хочет повысить цены на газ более чем на 100%. До сих пор газ поставлялся по цене 7,87 евроцента за киловатт-час. Однако в случае подорожания цены вырастут до 18,3 евроцента.

В пересчете на среднее домохозяйство с годовым потреблением 10 тыс. кВт/ч это означает, что расходы, которые сейчас составляют €960, возрастут до €2002.

18 июля газета Bild сообщила, что правительство Германии ожидает зимой чрезвычайных ситуаций в регионах из-за дефицита газа. Уточнялось, что ФРГ продолжит зависеть от российского энергоресурса и проблема с газом в стране может продлиться до 2024 года.

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