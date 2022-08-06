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Карта спецоперации на Украине 6 августа

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Фото: РИА Новости
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 6 августа можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВСК России уничтожили более 80 наемников и 11 единиц техники в результате удара по опорному пункту Иностранного легиона в Днепропетровской области.

Всего, по его словам, с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 263 самолета, 145 вертолетов, 1693 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4259 танков и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3270 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4739 единиц специальной военной автомобильной техники.

1 августа сообщалось, что украинские войска заминировали железнодорожный и автомобильный мосты через реку Волчья в Днепропетровской области и хотят их взорвать. По данным Минобороны России, украинские боевики хотят взорвать мосты, чтобы обвинить Вооруженные силы РФ и подразделения Донецкой Народной Республики в неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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