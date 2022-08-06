Сильные ливни и ветер до 25 м/с ожидаются в Крыму в субботу

Во второй половине дня и до конца суток 6 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20–25 м/с. Об этом в субботу сообщили на сайте ГУ МЧС России по республике.

Как отмечается в сообщении, при таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

«Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередачи», — отметило ведомство.

Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, напомнили в сообщении.

Кроме того, МЧС Крыма предупредило, что нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «Известиям», что в субботу, 6 августа, в Москве и области ожидается очень жаркая погода с температурой до +34 градусов. При этом в воскресенье столбики термометров опустятся, возможны сильные дожди и грозы, предупредил он.

3 августа ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в Центральной России в воскресенье ожидаются «камни с неба». По его словам, это явление представляет собой грозы с интенсивными ливнями, шквалистым ветром и мозаичным градом диаметром до 2–4 см.