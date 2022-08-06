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Названы лучшие упражнения для сжигания жира

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Фото: Global Look Press/ALEXEY BYCHKOV
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Высокоинтенсивные интервальный тренировки (HIIT) усиливают сжигание жира лучше, чем аэробные упражнения — бег, танцы, плавание, езда на велосипеде и так далее. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых Университета Виктории в Мельбурне, Австралия.

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В ходе научной работы были изучены результаты 18 испытаний, в которых приняли участие 511 взрослых, не занимающихся спортом профессионально. Добровольцев разделили на три группы, тренировки проводились три раза в неделю.

Первая группа занималась HIIT-тренировками, вторая — аэробными упражнениями, а контрольная группа не тренировалась.

В итоге через 12 недель оказалось, что каждая дополнительная минута, посвященная HIIT, сжигает 0,13 грамма жира. При этом эффект усиливался с каждой дополнительной неделей тренировок.

У людей с избыточным весом жир сжигался еще быстрее, но выполнять HIIT им намного труднее.

В июне врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова рассказала о наиболее важных для похудения витаминах: D, B и C. Так, витамин D участвует в синтезе мужских и женских половых гормонов, которые регулируют интенсивность метаболических процессов в организме.

Витамины группы B являются важнейшими катализаторами окисления жира, которые ускоряют процесс жиросжигания во время тренировок.

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