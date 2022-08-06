При ДТП с участием трех машин в Оренбуржье погибли три человека
Три автомобиля столкнулись на трассе Бугульма — Уральск у села Курманаевка в Оренбургской области. Об этом в субботу, 6 августа сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по региону.
Отмечается, что в результате аварии три человека скончались на месте.
«Предварительно полицейскими установлено, что ДТП произошло на автодороге Бугульма — Уральск вблизи села Курманаевка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что столкнулись автомобили ВАЗ-2114, Opel Astra и Skoda.
На данный момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.
Ранее в этот день сообщалось, что в Липецке произошло ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком, в результате которой пострадали шесть человек.
Пресс-служба правительства Липецкой области отметила, что по информации скорой помощи погибших в аварии нет.