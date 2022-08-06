В Липецке шесть человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом

Шесть человек пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком в Липецке. Об этом сообщила в субботу, 6 августа, пресс-служба правительства Липецкой области.

«Столкнулись пассажирский автобус и грузовик», — говорится в сообщении.

Как отметили в сообщении, по информации скорой помощи, шесть человек получили травмы, погибших нет.

Ранее в этот день сообщалось, что в Кировском районе Саратова столкнулись два легковых автомобиля и грузовик, погибли три человека, еще семь пострадали. Глава регионального минздрава Олег Костин уточнил, что в Первую городскую больницу были доставлены четыре человека. Один из них в тяжелом состоянии, Состояние остальных расценивается как средней тяжести.