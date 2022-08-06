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Три человека погибли при столкновении трех машин в центре Саратова

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Фото: ГИБДД
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В Кировском районе Саратова столкнулись два легковых автомобиля и грузовик, погибли три человека, еще семь пострадали. Об этом 6 августа сообщил глава регионального Минздрава Олег Костин.

«Окончательная информация по ДТП на Горной, всего пострадали семь человек, погибли три человека», — написал о в своем Telegram-канале.

Также министр уточнил, что в Первую городскую больницу были доставлены четыре человека. Один из них в тяжелом состоянии, Состояние остальных расценивается как средней тяжести.

Костин подчеркнул, что среди участников ДТП детей не было.

По информации ЧП Саратов, авария произошла на пересечении улиц Университетская и Большая Горная, столкнулись Lada Priora, BMW и грузовика HINO.

Прибывшие на место спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокировали из BMW двух погибших мужчин.

Сообщается, что за рулем грузовика находился мужчина 1984 года рождения.

Накануне сообщалось, что в аварии на трассе «Вилюй» в Иркутской области два человека погибли и трое пострадали. Автомобиль «Лада Нива» столкнулся с кроссовером Hyundai ix35, водитель и пассажир отечественной машины скончались на месте.

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