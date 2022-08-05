Два человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Приангарье

Два человека погибли и трое пострадали на трассе «Вилюй» в Иркутской области. По факту аварии проводится проверка.

ДТП зафиксировано утром 5 августа недалеко от жилого района Гидростроитель в Братске. По данным Госавтоинспекции, автомобиль «Лада Нива» столкнулся с кроссовером Hyundai ix35. Водитель и пассажир отечественной машины скончались на месте, пишет ИА IrkutskMedia. Двое мужчин и девушка, которые находились в салоне иномарки, получили травмы.

Сотрудники ГИБДД устанавливают точные обстоятельства столкновения.

4 августа трое детей и один взрослый пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на федеральной трассе в Волгоградской области. По предварительным данным, 51-летний водитель «Лады Веста» при повороте врезался в кроссовер Exceed, который пошел на обгон.