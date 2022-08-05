Трое детей и взрослый пострадали при столкновении легковушек под Волгоградом

В Иловлинском районе Волгоградской области в результате столкновения двух легковых авто пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.

Авария произошла вечером 4 августа на федеральной трассе Р-22 «Каспий». По предварительным данным, 51-летний водитель «Лады Веста» при повороте врезался в кроссовер Exceed, который пошел на обгон, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

В результате столкновения пострадали трехлетний, 10-летняя и 14-летняя пассажиры отечественной машины, а также водитель иномарки. С различными травмами их госпитализировали.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

25 июля в Суровикинском районе Волгоградской области 31-летний байкер на Harley-Davidson выехал на встречную полосу для обгона и врезался в Mercedes-Benz. Его 26-летняя пассажирка погибла на месте.