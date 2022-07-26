Пассажирка мотоцикла погибла в ДТП в Волгоградской области

В Суровикинском районе Волгоградской области в результате лобового столкновения с автомобилем погибла девушка-пассажирка мотоцикла Harley-Davidson. Об этом сообщает региональное УМВД.

Авария произошла вечером 25 июля на трассе А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский. По предварительным данным, 31-летний байкер на Harley-Davidson, двигаясь со стороны Ростова в направлении Волгограда, выехал на встречную полосу для обгона и врезался в Mercedes-Benz.

В результате ДТП мотоциклист получил различные травмы и был госпитализирован. Его 26-летняя пассажирка погибла на месте до прибытия скорой помощи, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

21 июля сообщалось, что в России увеличилась доля аварий с участием водителей, управлявших мототехникой BMW. За I полугодие 2022 года доля таких случаев выросла с 20 до 50%. Помимо немецкой марки мототехники в статистику попали и владельцы мотоциклов Kawasaki. На их долю пришлось 16% ДТП на дороге. Реже всех в аварийном списке фигурируют владельцы мототехники Honda, Yamaha, Harley-Davidson и Triumph.