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Ким Кардашьян и комик Пит Дэвидсон расстались

EOnline: американская телезвезда Ким Кардашьян и комик Пит Дэвидсон расстались
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Фото: Global Look Press/Rod Lamkey - CNP
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Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и звезда шоу Saturday Night Live Пит Дэвидсон расстались. Об этом в субботу, 6 августа, сообщает издание EOnline со ссылкой на близкие к паре источники.

Отмечается, что звезды расстались на этой неделе, но продолжают поддерживать дружеские отношения.

По словам источника, пара очень любит и уважает друг друга, но их напряженный график мешает развитию отношений.

По данным издания, всего Кардашьян и Дэвидсон были вместе около девяти месяцев.

Ранее, 2 марта, сообщалось, что американский рэпер Канье Уэст и телезвезда Ким Кардашьян официально развелись. Заседание прошло в дистанционном формате. Кардашьян вышла на связь с залом суда по видеозвонку из шкафа. Издание предполагает, что она не хотела, чтобы кто-либо отвлекал ее в этот важный момент. Канье на заседание не явился, однако его адвокат заявил, что тот не возражает против восстановления его статуса холостяка.

Бракоразводный процесс длился больше года. Ким Кардашьян официально подала на развод еще 19 февраля 2021 года.

Звезда реалити-шоу говорила, что будет добиваться совместной юридической и физической опеки над их детьми. Сам Уэст был согласен с этим условием.

Информация о расставании пары и подготовке к разводу появилась 5 января 2021 года. Тогда источники рассказали, что Уэста раздражает образ жизни семейства Кардашьян и он больше «не хочет иметь с ними ничего общего». Вместе с этим подчеркивалось, что Ким выросла из этих отношений и намерена сконцентрироваться на своей карьере адвоката, чтобы продвигать кампании по реформированию тюрем.

Пара прожила вместе семь лет, в браке у них родилось четверо детей.

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