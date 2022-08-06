МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

Минобороны России сообщило о новых героических поступках российских военных, их профессионализме и смелости, благодаря которым ВС РФ успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В ведомстве рассказали о решительности и находчивости старшины Хайдара Тимганова, который с начала спецоперации занимался фортификационным оборудованием блокпостов и разминированием зданий, а также инженерной разведкой путей движения войск.

Военный лично обнаружил и обезвредил девять растяжек в одном из населенных пунктов, заминированных украинскими националистами при отступлении. Кроме того, он выявил места размещения двух минометных расчетов противника и оперативно передал информацию командованию. Впоследствии по указанным координатам был нанесен артиллерийский удар, в ходе которого все цели были уничтожены.

Благодаря грамотным и своевременным действиям старшины Тимганова было обеспечено оперативное продвижение войск по маршруту следования и успешное выполнение боевых задач.

В пример мужества и героизма привели старшего лейтенанта Кирилла Макарова, под командованием которого инженерно-разведывательная группа выполняла исследование местности и обезвреживание взрывоопасных объектов, оставленных бойцами вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время инженерной разведки в направлении одного из населенных пунктов группой военнослужащих под началом лейтенанта Макарова было обнаружено и обезврежено более 10 самодельных взрывных устройств и более 15 противотанковых мин.

Благодаря решительным действиям, мужеству и героизму старшего лейтенанта Кирилла Макарова, а также высокому профессионализму его подчиненных группе удалось обезопасить дороги для продвижения российских войск и эффективного выполнения заданий в рамках СВО.

Также в МО упомянули заслуги начальника службы беспилотных летательных аппаратов гвардии старшего лейтенанта Алексея Ершова, который в 2016 году добровольно поступил на службу в первый армейский корпус Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ершов долгое время совершенствовал свои профессиональные навыки, изучал новые беспилотные системы и оружие противодействия им. Подразделение под его командованием на сегодняшний день осуществляет корректировку огня артиллерии по позициям врага, ведет борьбу с беспилотными летательными аппаратами противника, а также обеспечивает доставку и сброс на позиции ВСУ агитационных листовок.

На счету подчиненных старшего лейтенанта более десятка перехваченных украинских БПЛА, в том числе иностранного производства. Число же посаженных квадрокоптеров ВСУ давно превысило 30 и постоянно увеличивается.

5 августа официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил о том, что Вооруженные силы РФ уничтожили до 150 военнослужащих Украины, а также две гаубицы М777 американского производства и до 1500 боеприпасов к ним.

Россия продолжает специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. Операция началась 24 февраля на фоне обострившейся в середине месяца ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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