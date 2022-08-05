Минобороны РФ заявило о ликвидации до 150 украинских военных в Запорожье

Вооруженные силы РФ уничтожили до 150 военнослужащих Украины, а также две гаубицы М777 американского производства и до 1500 боеприпасов к ним, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в пятницу, 5 августа. Удары нанесены в Новоивановке Запорожской области.

«Уничтожено до 150 военнослужащих, две американские гаубицы М777 и до полутора тысяч боеприпасов к ним, шесть гаубиц «Мста-Б», восемь артиллерийских орудий различной модификации, около 350 снарядов для реактивных систем залпового огня «Град», а также семь беспилотных летательных аппаратов», — рассказал он.

2 августа сообщалось, что спецназ Росгвардии огнем артиллерии уничтожил в Луганской Народной Республике (ЛНР) позиции 13 операторов беспилотников ВСУ. Отмечалось, что в ходе поисковых мероприятий в населенных пунктах ЛНР изъято большое количество оружия. Так, изъяты 14 гранатометов иностранного производства.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».