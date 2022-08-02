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Росгвардия уничтожила в ЛНР 13 операторов беспилотников ВСУ
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Росгвардия уничтожила в ЛНР 13 операторов беспилотников ВСУ

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Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации/rosguard.gov.ru
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Спецназ «Росгвардии» уничтожил в Луганской Народной Республике (ЛНР) позиции 13 операторов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 2 августа говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Как уточняется, координаты были зафиксированы в результате разведки.

«Операторы уничтожены огнем артиллерии», — отметили в Росгвардии.

Кроме того, в ходе поисковых мероприятий в населенных пунктах ЛНР изъято большое количество оружия. Так, изъяты 14 гранатометов иностранного производства, в том числе гранатомет PG-7GM производства Польши, 84 мм ручной противотанковый гранатомет AT4SC-RS, огнемет производства США M136A1.

Среди изъятого оружия — автоматы, боеприпасы, взрывчатка.

29 июля спецназовцы Росгвардии задержали подозреваемого в содействии ВСУ и обнаружили схроны с боеприпасами в ЛНР. Саперы ведомства ликвидировали свыше 70 противотанковых и противопехотных мин.

Днем ранее стало известно, что за месяц росгвардейцы с помощью беспилотников уничтожили более 400 членов украинских националистических формирований в Харьковской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ. В связи с ухудшением обстановки власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к РФ.

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