Реклама
Прямой эфир
Мир
В Херсонской области заявили о намерении возродить туристическую славу
Мир
США захотели обсудить с Индонезией и Сингапуром цены на нефть из РФ
Мир
Трамп назвал глупой поездку Пелоси на Тайвань
Мир
В ДНР заявили об обстреле Макеевки из РСЗО
Мир
В КНДР осудили визит Пелоси в демилитаризованную зону на границе
Мир
Жителей ФРГ предупредили о финансовых трудностях из-за роста цен на газ
Мир
Маск предложил Байдену выпустить из тюрем всех осужденных за наркотики
Спорт
Дацик единогласным решением судей одержал победу над Монсоном
Мир
Силовики Израиля задержали на Западном берегу 19 активистов «Исламского джихада»
Мир
Голливудская актриса Энн Хеч устроила ДТП с пожаром в Калифорнии
Мир
Губернатор Индианы подписал закон о запрете абортов в штате
Мир
Ученый во Франции выдал фото колбасы за снимок звезды

Служащие ВВО выполнили 90% работ на участке строительства БАМа-2

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Служащие железнодорожной бригады Восточного военного округа (ВВО) завершают основные земляные работы на одном из участков строительства второго пути Байкало-Амурской магистрали (БАМ-2). Об этом в субботу, 6 августа, сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, железнодорожники заложили в тело железнодорожной насыпи на участке двухпутной вставки Огорон – Молдавский более 380 тыс. кубометров скального грунта, что составляет 90% от запланированных работ.

Отмечается, что земляные работы — самая трудоемкая часть процесса. Военнослужащие возводят насыпи, разрабатывают грунт в выемках, а также обустраивают водоотводные канавы.

Для сооружения автодороги-дублера используют скальник из карьера, расположенного в районе поселка Огорон. Согласно геодезическим расчетам, необходимый объем грунта превышает 1 млн куб. м. На данный момент добыто и вывезено свыше 750 тыс. кубометров.

Наставили на путь: как военные строители готовятся к реконструкции БАМа
Подразделения ЖДВ завершили подготовительный этап для реконструкции восточного участка дороги

Строительство второго пути БАМа ведется на участке Улак – Февральск протяженностью 340 км. В работах принимают участие более 1,2 тыс. специалистов, также используется порядка 1 тыс. единиц техники различного назначения Западного, Центрального и Восточного военных округов.

Ранее, 23 июня, стартовало обустройство вторых путей на участке Пурикан – Тында Дальневосточной железной дороги. Эта линия связывает Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали.

Пути прокладывают в рамках масштабной инвестиционной программы по развитию инфраструктуры Восточного полигона. В модернизацию планируется вложить 1,5 трлн рублей. Из-за расширения восточных коридоров будет устранен дефицит пропускной способности и убраны «узкие места» БАМа и Транссиба.

12 августа 2021 года глава Минобороны России Сергей Шойгу дал старт реконструкции восточной ветки БАМа. К настоящему времени уже заложено 13 водопропускных труб и восстановлено четыре моста, также активно ведутся земляные работы.

Министр отметил, что к концу 2024 года, когда дорога будет введена в эксплуатацию, увеличатся также транспортные возможности Восточной Сибири. Всего на восточном участке БАМа в 2021–2024 годах планируется построить девять двухпутных вставок, девять разъездов и второй главный путь.

Байкало-Амурская магистраль — это железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, наряду с Транссибирской магистралью является вторым магистральным железнодорожным выходом России к Тихому океану. Соединяет города Тайшет (Иркутская область) и Советская Гавань (Хабаровский край).

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022