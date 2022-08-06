Служащие ВВО выполнили 90% работ на участке строительства БАМа-2

Служащие железнодорожной бригады Восточного военного округа (ВВО) завершают основные земляные работы на одном из участков строительства второго пути Байкало-Амурской магистрали (БАМ-2). Об этом в субботу, 6 августа, сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, железнодорожники заложили в тело железнодорожной насыпи на участке двухпутной вставки Огорон – Молдавский более 380 тыс. кубометров скального грунта, что составляет 90% от запланированных работ.

Отмечается, что земляные работы — самая трудоемкая часть процесса. Военнослужащие возводят насыпи, разрабатывают грунт в выемках, а также обустраивают водоотводные канавы.

Для сооружения автодороги-дублера используют скальник из карьера, расположенного в районе поселка Огорон. Согласно геодезическим расчетам, необходимый объем грунта превышает 1 млн куб. м. На данный момент добыто и вывезено свыше 750 тыс. кубометров.

Строительство второго пути БАМа ведется на участке Улак – Февральск протяженностью 340 км. В работах принимают участие более 1,2 тыс. специалистов, также используется порядка 1 тыс. единиц техники различного назначения Западного, Центрального и Восточного военных округов.

Ранее, 23 июня, стартовало обустройство вторых путей на участке Пурикан – Тында Дальневосточной железной дороги. Эта линия связывает Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали.

Пути прокладывают в рамках масштабной инвестиционной программы по развитию инфраструктуры Восточного полигона. В модернизацию планируется вложить 1,5 трлн рублей. Из-за расширения восточных коридоров будет устранен дефицит пропускной способности и убраны «узкие места» БАМа и Транссиба.

12 августа 2021 года глава Минобороны России Сергей Шойгу дал старт реконструкции восточной ветки БАМа. К настоящему времени уже заложено 13 водопропускных труб и восстановлено четыре моста, также активно ведутся земляные работы.

Министр отметил, что к концу 2024 года, когда дорога будет введена в эксплуатацию, увеличатся также транспортные возможности Восточной Сибири. Всего на восточном участке БАМа в 2021–2024 годах планируется построить девять двухпутных вставок, девять разъездов и второй главный путь.

Байкало-Амурская магистраль — это железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, наряду с Транссибирской магистралью является вторым магистральным железнодорожным выходом России к Тихому океану. Соединяет города Тайшет (Иркутская область) и Советская Гавань (Хабаровский край).