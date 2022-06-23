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Строительство второго пути началось на участке БАМа Пурикан – Тында

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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На участке Пурикан – Тында Дальневосточной железной дороги стартовало обустройство вторых путей. Эта линия связывает Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали (БАМ), сообщает ИА PriamurMedia со ссылкой на региональной правительство.

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«Данная линия изначально возводилась однопутной, поэтому на участке будет отсыпано более 1,1 млн кубометров земляного полотна под новую рельсошпальную решетку», — объяснили власти.

Строителям предстоит проложить около 50 км путей, возвести 32 моста, обустроить 16 водопропускных труб и обновить системы управления движением. Работы пройдут на перегонах Пурикан – Аносовская, Заболотное – Ефремов, Ефремов – Беленькая, Беленькая – Федосеев, Федосеев – Сети, Побожий – Тында.

Пути прокладывают в рамках масштабной инвестиционной программы по развитию инфраструктуры Восточного полигона.

Как уточнили в службе корпоративных коммуникаций ДВЖД, завершить модернизацию перегонов планируется к концу 2024 года. Это повысит провозную способность всего участка Бамовская – Тында с 42,2 млн т в год до 54,9 млн т.

12 августа 2021 года глава Минобороны России Сергей Шойгу дал старт реконструкции восточной ветки БАМа. Протяженность участка составляет 340 км. Министр отметил, что к концу 2024 года, когда дорога будет введена в эксплуатацию, увеличатся также транспортные возможности Восточной Сибири.

Всего на восточном участке БАМа в 2021–2024 годах планируется построить девять двухпутных вставок, девять разъездов и второй главный путь.

Байкало-Амурская магистраль — это железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, наряду с Транссибирской магистралью является вторым магистральным железнодорожным выходом России к Тихому океану. Соединяет города Тайшет (Иркутская область) и Советская Гавань (Хабаровский край).

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