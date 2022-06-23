Строительство второго пути началось на участке БАМа Пурикан – Тында

На участке Пурикан – Тында Дальневосточной железной дороги стартовало обустройство вторых путей. Эта линия связывает Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали (БАМ), сообщает ИА PriamurMedia со ссылкой на региональной правительство.

«Данная линия изначально возводилась однопутной, поэтому на участке будет отсыпано более 1,1 млн кубометров земляного полотна под новую рельсошпальную решетку», — объяснили власти.

Строителям предстоит проложить около 50 км путей, возвести 32 моста, обустроить 16 водопропускных труб и обновить системы управления движением. Работы пройдут на перегонах Пурикан – Аносовская, Заболотное – Ефремов, Ефремов – Беленькая, Беленькая – Федосеев, Федосеев – Сети, Побожий – Тында.

Пути прокладывают в рамках масштабной инвестиционной программы по развитию инфраструктуры Восточного полигона.

Как уточнили в службе корпоративных коммуникаций ДВЖД, завершить модернизацию перегонов планируется к концу 2024 года. Это повысит провозную способность всего участка Бамовская – Тында с 42,2 млн т в год до 54,9 млн т.

12 августа 2021 года глава Минобороны России Сергей Шойгу дал старт реконструкции восточной ветки БАМа. Протяженность участка составляет 340 км. Министр отметил, что к концу 2024 года, когда дорога будет введена в эксплуатацию, увеличатся также транспортные возможности Восточной Сибири.

Всего на восточном участке БАМа в 2021–2024 годах планируется построить девять двухпутных вставок, девять разъездов и второй главный путь.

Байкало-Амурская магистраль — это железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, наряду с Транссибирской магистралью является вторым магистральным железнодорожным выходом России к Тихому океану. Соединяет города Тайшет (Иркутская область) и Советская Гавань (Хабаровский край).