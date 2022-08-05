Эксперт оценил цель Минсельхоза по сбору урожая в этом сезоне

Цель собрать 130 млн т урожая зерна в этом году является вполне реалистичной. Об этом 5 августа «Известиям» заявил главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.

Так он прокомментировал заявление министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева о том, что целевой уровень может быть не достигнут из-за холодной весны, дождей, высокой влажности и ветров, а также сложностей с поставкой комплектующих для иностранной техники.

«Даже с учетом этого в настоящее время, по данным Минсельхоза, убрано 27% площадей под зерновые культуры, собрано 55 млн т. При сохранении даже таких темпов при полном завершении страды на всех территориях вполне реально собрать урожай 130 млн т. Для этого, при грубом расчете, требуется обработка двух третей площадей», — сказал Гойхман.

Он отметил, что основные погодные сложности уже остались позади, что делает достижение прогноза еще более вероятным.

Гойхман напомнил, что в 2020 году было собрано 133,5 млн т зерновых, а в прошлом году урожай составил 121,4 млн т.

5 августа Патрушев заявил, что если России не удастся достичь запланированного показателя по урожаю зерна, то будет пересмотрен объем экспортных поставок. На данный момент он составляет 50 млн т.