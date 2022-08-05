Мощный сель сошел в Кабардино-Балкарии

Мощный сель сошел в пятницу, 5 августа, в Кабардино-Балкарии. Лавина из грязи и камней обрушилась на город Тырнауз.

Разрушительный поток мог бы превратить город в зону бедствия, если бы не специальное русло. Оно как раз и предназначено для пропуска таких лавин. На месте дежурят экстренные службы и наряды полиции.

Пострадавших нет.

16 июля с сопки Ключевая в поселке Тимофеевка в Приморском крае сошел сель, в результате пропал ребенок. На следующий день несовершеннолетнего нашли погибшим.