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Грязевой сель сошел на два жилых дома с сопки Ключевая в Приморском крае

Грязевой сель сошел на два жилых дома с сопки Ключевая в Приморском крае

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Спасатели ликвидируют последствия схода грязевого селя на два жилых дома с сопки Ключевая в поселке Тимофеевка в Приморском крае. Об этом 16 июля сообщило МЧС России в Telegram.

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Информация о происшествии поступила в 17:50 мск, к месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники краевой противопожарной службы.

По информации спасательного ведомства, из домов извлечено пять человек, среди них двое детей, одна женщина госпитализирована. Кроме того, пожарными проводятся поиски двухлетнего ребенка.

«Грязевой поток остановился, угрозы остальным жилым домам нет», — отмечается в публикации.

В МЧС добавили, что сход грязевых масс произошел в результате обильных дождей. К месту происшествия направлена тяжелая техника.

Днем ранее сообщалось, что в Приморском крае до 18 июля продлен режим повышенной готовности, местами в регионе вероятны значительные осадки.

Интенсивное формирование дождевых паводков зарегистрировали в южной части Приморского края. Средний подъем воды составил 10–60 см, паводки ожидаются в ближайшие два дня на большинстве рек региона. Вероятен интенсивный подъем воды до 1,5 м с выходом воды из берегов. За минувшие сутки наибольший подъем воды составил 180 см на малых реках юго-восточного побережья. В регионе уже наблюдается разлив ручьев и размыв пониженных территорий.

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