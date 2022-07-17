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При сходе селя в Приморье погиб ребенок

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Фото: vk.com/Приморье | Онлайн
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Пропавший после схода селя в селе Тимофеевка Приморского края ребенок найден погибшим. Об этом 17 июля сообщило Главное управление МЧС по Приморскому краю в своем Telegram-канале.

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«На протяжении ночи и раннего утра в сложных метеоусловиях спасателями проводились поиски [пропавшего] ребенка. В 01:40 мск 17.07.2022 сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Приморскому краю было обнаружено тело ребенка и передано представителям полиции», — говорится в посте ведомства.

Ранее, 16 июля, МЧС России сообщило о том, что с сопки Ключевая в поселке Тимофеевка в Приморском крае сошел сель.

Поток накрыл два жилых дома, из которых было извлечено пять человек, среди них двое детей. Одна женщина госпитализирована. Кроме того, сообщалось о начале поисков пропавшего двухлетнего ребенка.

15 июля сообщалось, что в Приморском крае до 18 июля продлен режим повышенной готовности, местами в регионе вероятны значительные осадки.

Интенсивное формирование дождевых паводков зарегистрировали в южной части Приморского края. Средний подъем воды составил 10–60 см, паводки ожидаются в ближайшие два дня на большинстве рек региона.

Вероятен интенсивный подъем воды до 1,5 м с выходом воды из берегов. За минувшие сутки наибольший подъем воды составил 180 см на малых реках юго-восточного побережья. В регионе уже наблюдается разлив ручьев и размыв пониженных территорий.

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