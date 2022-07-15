Дождевые паводки начали интенсивно формироваться в Приморье

Интенсивное формирование дождевых паводков зарегистрировали в южной части Приморского края. Средний подъем воды составил 10–60 см.

По данным Примгидромета, паводки ожидаются в ближайшие два дня на большинстве рек Приморья. Вероятен интенсивный подъем воды до 1,5 м с выходом воды из берегов. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

За минувшие сутки наибольший подъем воды составил 180 см на малых реках юго-восточного побережья. В регионе уже наблюдается разлив ручьев и размыв пониженных территорий.

До 18 июля в Приморье продлен режим повышенной готовности. По данным министерства ГОЧС, за два дня может выпасть до 100 мм осадков. Ветер усилится до 20 м/с. Высота волн может достигать 3,5 м, в связи с чем вероятны подтопления пляжей.