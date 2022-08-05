В Тамбове на Цне заработал речной фонтан

На канале реки Цна в Тамбове заработал речной фонтан «Веер». Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Конструкцию установили на привычное для горожан место. Ее монтаж длился около пяти часов.

Фонтан будет работать до начала октября начиная с 5 августа.

Режим работы фонтана — ежедневно с 10:00 до 23:00. С 20:00 он будет подсвечиваться разноцветными огнями.

Ранее, 27 июля, сообщалось, что в Саратове в жаркую погоду отключают фонтаны в связи с профилактикой. Так, в центре города напротив консерватории прекратил работать светомузыкальный фонтан «Мелодия». Он снова заработал 29 июля.