Фонтаны отключили в Саратове в жаркую погоду

В Саратове в жаркую погоду отключают фонтаны. Так, в центре города напротив консерватории прекратит работать светомузыкальный фонтан «Мелодия». Его отключат с 17.00 из-за необходимости почистить чашу. Работы завершат лишь в пятницу, 29 июля.

Из-за технической неисправности наделю назад начал функционировать «в статическом режиме без светомузыкального сопровождения» динамический фонтан «Сердце губернии», расположенный в акватории Волги в районе набережной Космонавтов. В этом случае пообещали отремонтировать фонтан через две недели, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Ранее сообщалось, что в Саратовской области купаться разрешили на 12 пляжах. Разрешения получили, в том числе, новый «Пляж покорителей Волги» в Саратове, «Парус» и городской пляж в Энгельсе, а также пляж на острове Покровские пески под мостом Саратов – Энгельс.