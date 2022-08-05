Психотерапевт дала советы желающим пережить расставание

Умение принять на себя часть ответственности за завершение отношений может помочь пережить их окончание, считает психолог, психотерапевт Ф. Дайан Барт. О том, как проще будет пережить боль от расставания, она рассказала в статье для издания Psychology Today.

Эксперт подчеркнула, что первое и самое главное, что каждому нужно осознать после разрыва с близким человеком, — это то, что каждый человек имеет право на свои чувства и не стоит пытаться вынудить другого человека передумать, если он твердо решил завершить отношения.

«Если вы честно признаетесь самому себе, что в ваших чувствах не заинтересованы, двигаться дальше станет проще», — пояснила психолог.

В статье указано, что очень важным шагом будет решение выслушать претензии партнера к вам, даже если вы с ними не согласны. Необходимо принять тот факт, что какие-то ваши действия могли вызвать боль у партнера. Психолог также отметила, что возлагать все 100% вины за окончание отношений на партнера будет контрпродуктивно и бесполезно.

Отдельно Барт затронула тему расставания из-за пристрастий одного из партнеров к алкоголю или психоактивным веществам. Она объяснила, что не стоит мучить себя мыслями о том, что человек бросил бы пагубную привычку, если бы ему правда были важны отношения. Она пояснила, что в таком случае человеческую волю могут подавлять биологические факторы.

Психолог завершила статью афоризмом американского философа и теолога Рейнгольда Нибура, который, по ее мнению, отлично отображает все озвученные ею советы.

«Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого», — резюмировала она.

Ранее, 3 августа, специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов рассказал о способах преодолеть любую конфликтную ситуацию. Психолог отметил, что ключевые моменты в разрешении любого конфликта — создать рабочую обстановку в диалоге и сделать равными возможности противоположных сторон. Только таким образом конфликтующие смогут достичь сотрудничества в решении проблемы и добиться взаимовыгодного решения.