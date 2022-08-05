Ургант иронично прокомментировал идею уволить его с телевидения

Телеведущий Иван Ургант иронично прокомментировал предложение ряда парламентариев уволить его с телевидения. Соответствующий пост он опубликовал в пятницу, 5 августа, на своей странице в соцсети.

3 августа в Госдуме прошло первое заседание группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) в сфере культуры. Во время заседания депутаты сообщили, что написали письмо с просьбой убедить Урганта публично поддержать российскую армию, в противном случае уволить его.

Также были направлены обращения в профильные ведомства Минкультуры и Минцифры. Помимо этого ГРАД намерена обратить внимание на деятельность группы «Би-2».

«Внимательно ознакомился с видеоматериалами первого заседания группы расследования антироссийской деятельности в сфере культуры (1 час 40 минут). И считаю появление такой группы необходимым, а все предложения, высказанные участниками заседания, точными и своевременными», — написал Ургант.

Он добавил, что у него есть несколько «рациональных предложений». В первую очередь он предложил «законодательно закрепить возможность привлечения к ответственности не только указанных вами лиц, но и их ближайших родственников с предоставлением возможности последующего отречения».

Кроме того, он предложил изъять из свободной продажи все альбомы Пола Маккартни за исключением альбома Back in USSR и освобождать от заседания группы тех членов партии «Справедливая Россия — За правду», кому в этот день оглашается обвинительный приговор в Мосгорсуде. Также телеведущий предложил свои варианты названия и гимна группы.

5 мая Ургант высмеял угрозу театрального режиссера Эдуарда Боякова плюнуть ему в лицо из-за ролика про спецоперацию РФ по защите Донбасса, который телеведущий якобы разместил в своем Telegram-канале. Шоумен отметил, что подобных роликов он не публиковал.

В марте стало известно, что Ургант уехал за границу вместе с семьей. В социальных сетях он сообщил, что уехал в отпуск, но скоро вернется.